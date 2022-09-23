В Самаре прошел шахматный турнир между студентами СамГТУ и сотрудниками ПАО «Т Плюс»

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В Самаре прошел шахматный турнир между студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ и сотрудниками ПАО «Т Плюс». Лучшие игроки по итогам соревнований примут участие в онлайн-турнире по шахматам среди компаний топливно-энергетического комплекса страны «CHESS ТЭК – 2022».

Шахматный турнир получился очень напряженным и интересным. В играх приняли участие 12 студентов и энергетиков. По итогам соревнования первое место занял студент ТЭФ Дмитрий Зубов. Второе и третье разделили сотрудники «Т Плюс» - Сергей Волобоев и Александр Юрьев. Все участники получили памятные подарки, а победители - ценные призы.

«Нынешний турнир – одно из многочисленных мероприятий, проводимых нами совместно с профильным факультетом СамГТУ. Такое неформальное общение помогает созданию новых точек интереса и взаимодействия между талантливыми ребятами и их будущим работодателем», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

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