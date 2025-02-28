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В Самаре пройдёт Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАCКЕТ»

28 февраля 2025 17:51
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Генеральный партнёр проекта — Группа «Т Плюс».

С 19 по 26 апреля 2025 года в Самаре пройдёт Суперфинал XVIII сезона Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Решающие матчи пройдут во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого. Генеральный партнёр проекта — Группа «Т Плюс».

В чемпионате Самарской области в сезоне 2024/2025 приняла участие 361 команда из 217 общеобразовательных организаций всех муниципальных образований региона. Представлять регион на следующем этапе Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» будут девушки из Алексеевки (ШСК «Алекс») и юноши из Новокуйбышевска (ШСК «Олимпия»).

«Самарская область уже дважды становилась центром главных баскетбольных событий Лиги — в 2011 году в Самаре и в 2019 году в Тольятти. Оба турнира оставили незабываемые впечатления у участников, болельщиков и организаторов. Самарская область всегда встречала юных баскетболистов с радушием и заботой, создавая прекрасные условия для проведения соревнований. Мы уверены, что в этом году Суперфинал пройдёт ещё интереснее, зрелищнее и ярче!» — отметил президент ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара

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