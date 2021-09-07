В Самаре продолжаются работы по модернизации теплотрасс 

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Из 58 объектов 25 полностью готовы или находятся в высокой степени готовности (участки, где с работами справились уже на 90-95%).



В частности, на 10 объектах, которыми занимались специалисты муниципального предприятия «Инженерная служба», после перекладок завершено и благоустройство территорий. Аналогичные работы продолжаются на участках, находящихся в зоне ответственности ПАО «Т Плюс»



«Все монтажные схемы на оставшихся участках должны быть собраны к середине сентября, - подчеркнул Первый вице-мэр Владимир Василенко. – Дальше подрядчики будут заниматься восстановлением благоустройства. Оно продлится до 30 октября».



Для проведения работ на ул. Ново-Вокзальной, где имеется резервная теплотрасса и перекладки не повлияют на старт отопительного сезона, подрядчик найден, готовится договорная документация.

Фото: администрация Самары