В Самаре  продолжается реализация социально-экологического проекта «Экомобиль»

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В Самаре в рамках федерального проекта «Чистая страна» продолжается реализация социально-экологического проекта «Экомобиль».

Фактически «Экомобиль» - это мобильный пункт приема отходов и вторсырья у населения. Автомобиль «Газель» укомплектован разными контейнерами для сортировки.

В ходе мероприятий проекта предусмотрен бесплатный прием разных видов вторичного сырья. Это пластик – ПЭТ-бутылки (маркировка PETE, РЕТ или цифра 1), тара из-под молока и кефира (белый пластик), которую перед сдачей необходимо вымыть, а также тара от бытовой химии, ПНД и ПВД, ПВХ (пакеты), стрейч-пленка. В мобильный пункт приема можно принести пластиковую негабаритную бытовую технику (например, чайники). Обращаем внимание горожан на то, что оконный и автомобильный пластик, зубные щетки, банки от йогуртов и «тетрапак» не принимаются.

Кроме того, организуется прием алюминия (в любом виде) и жестяных банок, стекла (бутылок и банок), негабаритного металла (сковородок, кастрюль).

Принимается и макулатура. Газеты, бумаги, книги должны быть тюкованными.

В «Экомобиль» горожане могут также сдать опасные отходы. Например, любые виды батареек, оргтехнику (компьютеры, принтеры, телефоны, бытовую технику), градусники. Разбитые термометры принимаются в герметичной стеклянной банке с водой. Также можно избавиться от энергосберегающих ламп, которые в небольшом количестве содержат в своем составе пары ртути, поэтому их нельзя выбрасывать как обычный мусор, а требуется утилизировать. Люминесцентные длинные лампы «Экомобиль» в настоящее время не принимает.

После недельного тестирования работы проекта, по многочисленным просьбам жителей некоторые точки в маршруте «Экомобиля» изменены:

1. Точка ул. Ново-Садовая, 347А заменена на ул. Солнечная, 13А

2. Точка пр. Кирова, 326А заменена на пр. Кирова, 314

3. Точка ул. Стара-Загора, 56 заменена на ул. Димитрова, 108

4. Точка ул. Тухачевского, 92 заменена на ул. Гагарина, 19

5. Точка ул. Д. Донского, 13 (Южный город) заменена на ул. Осетинская,10 (Волгарь)

График и маршрут работы «Экомобиля» здесь.