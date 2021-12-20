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В Самаре продолжается работа по уборке снега

20 декабря 2021 19:29
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Днем 20 декабря территорию города расчищают 215 единиц техники и 3 124 человека.

Ход работ обсудили в понедельник, 20 декабря, на еженедельном совещании в горадминистрации.

На улицах города задействована специализированная техника, работы ведутся также в ручном режиме. Так, в ночь с 19 на 20 декабря на уборку дорог вывели 169 машин и 120 рабочих. Днем 20 декабря территорию города расчищают 215 единиц техники и 3 124 человека, в том числе в уборке улично-дорожной сети заняты 199 человек и 120 машин, а в уборке дворов - 2770 человек и 51 машина. Парки, скверы и набережную Самары расчищают от снега 155 сотрудников и 44 единицы техники.

Ответственность за уборку снега распределена между муниципальными предприятиями Самары, внутригородскими районами, обслуживающими организациями.

На особом контроле – состояние подходов и подъездов к социальным объектам: больницам, школам, детским садам, учреждениям культуры и спорта, а также остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и других элементов улично-дорожной сети. ТСЖ и управляющие компании отвечают за дворовые территории, а собственники предприятий и организаций - за расчистку от снега прилегающей к их зданию территории. Внутриквартальные проезды и площадки около административных зданий – зона ответственности администраций внутригородских районов. Мониторинг осуществляет Городская административно-техническая инспекция по благоустройству и районные административные комиссии.

По информации руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Олега Ивахина, на вывоз снега на полигоны планируется направить более 70 машин. В ночь с 20 на 21 декабря на уборке дорог города задействуют около 200 единиц техники и 56 человек.

 

Фото:   администрация Самары

 

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