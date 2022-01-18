В Самаре продолжается дезинфекция подъездов жилых домов 

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За качество и своевременность дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах отвечают управляющие компании, ТСЖ, ТСН или ЖСК. Представители обслуживающих организаций обязаны обрабатывать контактные поверхности, в том числе поручни, перила, дверные ручки, почтовые ящики, кнопки домофона и лифта.



На территории Промышленного района находится 1548 многоквартирных домов, более 4000 подъездов. Районная администрация регулярно выборочно проверяет многоквартирные дома на предмет выполнения там работ по дезинфекции. Помимо этого, реагируют на сообщения граждан, в том числе, поступившие через социальные сети.



В случае если управляющие организация не выполняет работы по санобработке надлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. Все материалы по выявленным нарушениям направляются в Управление гражданской защиты для принятия решения. Размер штрафа составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: администрация Самары