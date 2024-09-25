В Самаре подача тепла в жилые дома начнется с 1 октября

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Готовность № 1 к старту подачи теплоносителя: уже в среду, 25 сентября, в самарских социальных учреждениях начнут подключать отопление



Осуществляется постоянный мониторинг среднесуточной температуры наружного воздуха. По последним данным, она снизилась до +10 градусов Цельсия. Несмотря на то, что для подачи теплоснабжения среднесуточная температура должна опуститься до +8 градусов Цельсия и ниже и держаться на этом уровне в течение 5 суток, городские власти, учитывая обращения граждан, решили о более ранней подаче тепла.



С 25 сентября в Самаре начнут отапливать объекты социальной сферы в приоритетном порядке, не дожидаясь похолодания. Тепло получат детские сады, школы, медицинские учреждения, детские дома и пансионаты.



После того, как преимущественно все соцобъекты будут подключены к источникам тепловой энергии, с 1 октября в Самаре начнется поэтапная подача тепла в многоквартирные дома.