В Самаре обсудили безопасность эксплуатации газового оборудования в жилых домах 

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Неисправность дымоходов, отсутствие тяги, неудовлетворительное состояние газового оборудования, нарушение правил безопасности при его эксплуатации в многоквартирных домах чаще всего становятся причинами трагедий. С начала 2024 года в Самаре произошло уже 9 случаев отравления газом и продуктами его горения в многоквартирных домах, из них 2 случая - с летальным исходом.

Безопасности горожан при использовании внутридомового газового оборудования было посвящено сегодняшнее совещание в Департаменте городского хозяйства и экологии, которое прошло под руководством министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Владимира Василенко и Первого вице-мэра Самары Алексея Веселова.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области дал поручение профильным ведомствам Самары провести комплексную проверку оборудования в каждом многоквартирном доме, в каждом жилом помещении, где проведен газ. В случае неисправности, которая может повлечь вред жизни или здоровью потребителей, подача газа должна быть приостановлена до устранения всех причин.

«Необходимо следовать строгому алгоритму в случае выявления нарушений эксплуатации газового оборудования или неисправности вентиляционных каналов. Если в ходе мониторинга выявлено какое-либо нарушение, требуется произвести отключение газа по стояку, затем выдать предписание о необходимости устранения неисправностей, и проинформировать об этом жителей», - подчеркнул Владимир Василенко.

По словам Владимира Василенко, в ходе проведения поквартирных обходов необходимо объединить работу технических служб, специалистов по заключению договоров и составить графики. Таким образом можно узнать о наличии или отсутствии договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, а также проверить исправность оборудования и вентиляционного канала. Главам внутригородских районов поручено подводить итоги работы еженедельно. К 15 марта специалисты должны выйти на финишную прямую.

Согласно новым требованиям федерального закона «О газоснабжении в РФ», Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом с сентября 2023 года управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН и многоквартирные дома с непосредственным управлением должны заключить или переоформить договор технического обслуживания внутридомового газового оборудования с газораспределительными компаниями, находящимися в реестре. В областном центре их три - ОАО «Самарагаз», ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «СВГК». С жителями, в свою очередь, заключается договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Таким образом, проводить проверку и ремонт газовых плит, котлов, водонагревателей, отвечать за работоспособность и надежность данного оборудования, а также участвовать в проверке исправности вентиляционных каналов вправе только специалисты газораспределительных компаний, с которыми заключен договор.

На совещании также обсудили случаи мошеннических схем, связанных с оплатой услуг на поставку газа или обслуживание газового оборудования. Мошенники оставляют в жилых домах поддельные квитанции, на которых указано наименование и реквизиты вымышленной газовой компании. С данными фактами ведется активная работа - нарушителей закона привлекают к ответственности. Управляющие организации также информируют граждан о необходимости сверять реквизиты на квитанции с данными, указанными в договоре со специализированной газораспределительной организацией.

Помимо этого, специалисты газораспределительных компаний напоминают горожанам о необходимости обращать внимание на погодные условия и СМС-оповещения МЧС, так как зафиксированы случаи отравления угарным газом при ветреной погоде. В связи с этим жителям многоквартирных домов рекомендуется в непогоду проверять тягу при розжиге и при работе газового оборудования, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары