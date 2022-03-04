В Самаре на базе «СамараАвтоГаз» состоялся «субботник», приуроченный к масленичной неделе

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Подвижной состав после зимнего сезона заслуживает особого внимания – салон очищают от песка, грязи и скопившейся пыли, также проводят все необходимые мероприятия по дезинфекции.

Проведение таких мероприятий для «СамараАвтоГаз» - уже добрая традиция.



«Первый «субботник» у нас проходит в масленичную неделю, а второй – перед майскими праздниками. Убираем территорию, сажаем здесь цветы и, также, проводим влажную уборку подвижного состава. Работники к такой инициативе относятся с позитивом, особенно, учитывая подготовленное угощение», - отметила Анна Замыцкая.



Санитарная обработка салона является неотъемлемой частью проводимой уборки. Несмотря на послабление антиковидных мер, постоянная дезинфекция автобусов, а также соблюдение масочного режима строго обязательно.

Фото: администрация Самары