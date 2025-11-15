В Самаре на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан

126

Утром 15 ноября 2025 года в Самаре у дома на улице Антонова-Овсеенко, 83, из-под земли забил фонтан. Как сообщили в «Т Плюс» Самара, выброс воды произошел при проверке участка теплосети и удалении воздуха из трубопровода. Приняты меры по локализации. В связи с регулировкой оборудования в центральном тепловом пункте до конца субботы может быть снижена температура отопления и горячей воды на улице Антонова Овсеенко, 51, 51а, 53а, 57, 59, 59а, на улице Карбышева, 73, 75, 77, 79, 81, на улице Советской Армии, 120.

По окончании работ в тепловом пункте энергетики проведут необходимые действия в тепловых узлах домов для восстановления теплоснабжения по перечисленным адресам.

Свидетели оседания грунта или выхода воды на поверхность могут сообщить об этом в «Тепловую справочную службу» на интернет-портале tss.tplusgroup.ru, пишет СитиТраффик.