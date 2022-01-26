В Самаре безопасность работников, занимающихся расчисткой кровель, на особом контроле

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Соблюдение техники безопасности и требований охраны труда в Самаре на особом контроле в период проведения актуальных сезонных работ по содержанию территорий города.

25 января в ходе оперативного совещания под руководством Первого вице-мэра Самары Владимира Василенко профильным службам поручено усилить контроль не только за качеством и своевременностью проведения работ, но и за соблюдением требований охраны труда подрядными организациями. В частности, это касается работы бригад, занимающихся расчисткой кровель и карнизов многоквартирных домов от снега и наледи в зимний период.

Администрация Самары предупреждает работодателей о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при очистке кровель от снега. Перед началом работ необходимо провести оценку рисков выполняемых работ, которые должны предупредить образование завалов, самопроизвольный сход снега, а также травмирование и падение работников.

«Перед началом работ требуется провести организационно-технические мероприятия, описанные в правилах по охране труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в правилах охраны труда на высоте. К работе на высоте не допускаются лица моложе 18 лет. Все работники должны пройти предварительное обучение работе на высоте и последующую проверку знаний. Стоит отметить, что допуск к работе осуществляется строго при наличии медицинских показаний», - прокомментировал начальник отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Администрации Самары Вячеслав Наумов. - В зависимости от высоты здания определяется опасная зона падения снега, чтобы обеспечить безопасность проходящих мимо жителей. Опасная зона огораживается сигнальной лентой. Внизу должен находиться сотрудник, предупреждающий пешеходов о проводимых работах».

Ответственность за жизнь и здоровье сотрудников, работающих на высоте, несет работодатель. Он обязан обеспечить работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. Правила охраны труда требуют от работодателя проконтролировать, как зафиксированы все крепления и страховочные привязи, которые исключат падение работника в случае непредвиденных обстоятельств.

ЖЭУ №4 ПЖРТ Промышленного района сегодня, 26 января, на расчистку кровли направило 4 бригады кровельщиков. Кровельщики работают в специальной экипировке, позволяющей избежать травмирования и падения во время проведения работ.

Сотрудник, находящийся внизу, с помощью рации координирует работу сотрудников на крыше и следит за безопасностью прохожих и выходящих из подъезда жителей.

Контроль за деятельностью работодателей осуществляет Государственная инспекция охраны труда в Самарской области и Прокуратура. В случае выявления замечаний работодатель может быть привлечен к ответственности за невыполнение государственных нормативов охраны труда, которые регламентируются статьей 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации». Безответственному работодателю может грозить штраф до 80 000 рублей.

Фото: администрация Самары