В Самаре аварийно-ямочный ремонт автодорог проходит в круглосуточном режиме 

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В Самаре службы благоустройства продолжают вести работы по аварийно-ямочному ремонту. Технологию этого вида ремонта можно применять и при отрицательной температуре воздуха: от –10° С и выше.



В день 15 марта аварийно-ямочный ремонт проводили, в том числе, на улице Клинической.



Один из важнейших транспортных узлов Кировского района – путепровод по улице Физкультурной приведет в порядок подрядная организация ООО «Кедр-1», в настоящий момент из подготовленных 110 квадратных метров дорожного полотна осталось заполнить литой смесью 35 «квадратов».



В настоящий момент в областном центре планируется выполнить аварийно-ямочный ремонт на общей площади порядка 14,2 тыс. квадратных метров. По состоянию на 15 марта отремонтировано уже 45 объектов улично-дорожной сети. Площадь локаций, где дефекты дорожного полотна ликвидированы, составила 2,7 тыс. квадратных метров.

Фото: администрация Самары