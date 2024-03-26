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В Самаре активизированы работы по откачке талой и дождевой воды

26 марта 2024 17:07
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С середины марта откачали 9 917 кубометров, в том числе за прошедшие сутки 1 864 кубометра талой воды.

На улицах региональной столицы стремительно теплеет, при этом сегодня и в ближайшие выходные синоптики спрогнозировали осадки в виде сильного дождя, а в среду после продолжительной паузы может вернуться кратковременный снегопад. 

Среди сезонных работ, потребовавших незамедлительной активизации, – откачка талой и дождевой воды.

Согласно контрактным условиям во всех внутригородских районах подрядчики обязаны выполнять весь технологический комплекс работ для поддержания эксплуатационного состояния автодорог местного значения, пешеходных зон и элементов их обустройства, собственными и привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, а также с учетом погодного фактора. В текущий период подрядные организации усилили работы по откачке воды в местах ее застоя – в основном работы организуются в низинах и на участках, не оснащенных системой ливневой канализации.

Так, с середины марта откачали 9 917 кубометров, в том числе за прошедшие сутки 1 864 кубометра талой воды. Этот вид работ осуществляется в круглосуточном режиме.

Чаще всего приходится выезжать на участки в Кировском районе (в поселке Зубчаниновка), а также в Куйбышевском районе – в частности, сегодня максимум усилий сосредоточено на откачке в переулке Утевский (в поселке Кряж).

В рамках подготовки сетей дождевой канализации к пропуску талых вод в период с 19 февраля по 18 марта 2024 года МП г. о. Самара «Инженерные системы» проведен пролив горячей водой 1 356 (то есть 100%) дождеприемных решеток, расположенных в особо опасных (низинных) местах. В настоящее время проводится мониторинг мест возможного подтопления. Организуется откачка талых вод по заявкам организаций отрасли благоустройства.

Очистка оголовков выпусков дождевой канализации проводится постоянно, вне зависимости от погодных условий.

Параллельно в целях организованного и безаварийного пропуска весеннего половодья предприятиями отрасли благоустройства еще в режиме зимнего функционирования выполняются работы по уборке и вывозу остатков снега. 

В целом для выполнения всех видов сезонных работ на улично-дорожной сети, в общественных пространствах, на придомовых, дворовых, внутриквартальных и неразграниченных территориях за минувшие сутки задействовали 283 единицы техники и 2 986 уборщиков для расчистки вручную. Сегодня в дневную смену направлено 219 машин и 3 154 уборщика.

Продолжается подготовка к традиционному месячнику по благоустройству, который пройдет с 1 по 30 апреля. Всего предстоит привести в порядок около 42 млн кв. м территорий города. Участников средников и субботников обеспечат необходимым инвентарем и расходными материалами. 

В рамках подготовительных мероприятий, акцент сделан и на рыхлении снега для ускорения его таяния. А на газонах, которые избавлены от снега, не первую неделю ведется сбор мусора. Выполняются и работы по сбору зимних накоплений в прилотковой зоне дорог, что положительно сказывается и на состоянии «ливневок».

Также в числе сезонных работ остается ликвидация остаточной наледи. В частности, она периодически скапливается на кромках кровель многоквартирных домов, в том числе в районе водостоков. Поскольку пока наблюдаются температурные «качели» (с переходом значений от плюсовых в дневные часы в незначительный минус по ночам), возможность образования наледи не исключена, особенно на скатных крышах. Дабы предотвратить ее сход, внимание управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ТСН обращено на необходимость максимально оперативно и тщательно следить за вверенными объектами, отрабатывать их, а после очистки кровель организовывать уборку на отмостках и тротуарах.

По информации профильного городского департамента, накануне было очищено 102 скатных кровли, а сегодня утром в работе было еще 93. Кровлям, «выходящим» на пешеходные зоны, уделяется внимание в первоочередном порядке.

 

Фото:    горадминистрация

Теги: Самара

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