В Самаре 31% объектов социальной сферы подключены к отоплению

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Заблаговременное обеспечение теплом объектов социальной сферы – один из основных вопросов, которые обсуждались сегодня на штабе по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023. Заседание прошло под руководством Владимира Василенко.

Официально отопительный сезон в Самаре начинается в этом году с 27 сентября. При этом уже организована постепенная подача теплоносителя в медицинские учреждения, детские сады, дома ребенка, пансионаты и другие социальные объекты с круглосуточным пребыванием людей, которые традиционно подключаются к теплу в первоочередном порядке.

Заявки от руководителей различных социальных учреждений начали поступать на прошлой неделе. Они отрабатываются энергоснабжающей организацией, которая дает разрешение на пуск тепла. Мониторинг процесса идет непрерывно, с актуализацией информации в течение каждых суток.

«По состоянию на сегодняшнее утро порядка 31% социальных учреждений подключены к теплу, в большинстве случаев это объекты здравоохранения. Далее, к моменту официального старта отопсезона, отапливаться начнут и многоквартирные дома – процесс подключения будет идти на протяжении 2 – 2,5 недель. Жилищный фонд, в том числе дома, где работы проводятся региональным оператором «Фонд капитального ремонта», к приему тепла готов. Особое внимание уделим жилым зданиям, на первых этажах которых располагаются поликлиники, детские сады, учреждения культуры», – сообщил Первый вице-мэр.

В связи с технологическими особенностями процесса подключения к теплоисточникам эта работа выполняется не одномоментно, а поэтапно. Это связано не только с тем, что тонны воды требуется предварительно нагреть до определенной температуры и заполнить трубы, подводящие тепло к каждому зданию. Сначала магистральные и квартальные сети заполняются водой. После открываются внутридомовые задвижки. Затем управляющие и другие жилищные организации проводят пусконаладочные работы, регулировку системы отопления. В частности, проверяются стояки, радиаторы, вентили. Нередко в системе возникают воздушные пробки, которые в обязательном порядке удаляются.

В Самаре завершается ремонт и техническое перевооружение теплотрасс. Благодаря инвестициям, которые удалось привлечь в рамках реализации модели тарифообразования «Альткотельная», за лето и начало осени выполнен большой объем перекладок. Теперь необходимо произвести переключения, и в новом сезоне тепло пойдет уже по новым трубам. В связи с этим производятся переврезки. На большинстве объектов работы по переключению с временных схем на постоянные завершены.

Во время производства переврезок (переключения на постоянный режим работы обновленных теплотрасс) подача горячей воды может временно приостанавливаться. В целях минимизации неудобств для жителей подрядчикам поручено синхронизировать работы на объектах и сделать все, чтобы период отключения горячей воды был минимальным.

В частности, на этой неделе синхронизируют работы по переврезкам на улице Аминева, на квартальных коммуникациях в районе улицы Промышленности. Также их выполнят на улицах Солнечной и Шверника – в районе Самарской областной детской инфекционной больницы, где горячее водоснабжение сохранится (поочередно будут брать в работу по одной трубе). В конце этой недели – начале следующей на постоянную схему переключат два объекта на улице Стара-Загора.

Помимо этого, масштабные работы были развернуты в этом году в Куйбышевском районе. Начато строительство двух котельных. Обновили теплотрассы, которые на старте отопительного сезона примут тепло от действующих котельных «КНПЗ» и «Волгатеплоснаб».

Масштабный объем работ выполнен и на теплотрассе в районе улицы Маломосковской. Теплосетевой объект здесь является одним из крупнейших среди объектов технического перевооружения этого года. Сейчас осуществляется «переход» через Московское шоссе. Напомним, что замену коммуникаций, идущих через магистраль, начали в ночь на субботу, 17 сентября. Временная схема организации движения транспорта была согласована с ГИБДД. Проезжая часть временно сужена, но полностью движение не перекрывается. После сборки монтажной схемы также выполнят переврезку. На своевременный пуск тепла работы не повлияют, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары