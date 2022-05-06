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В ряде городов Самарской области пройдут гидравлические испытания тепловых сетей 

6 мая 2022 17:38
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В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение.

На следующей неделе специалисты Самарского филиала «Т Плюс» проверят на плотность и прочность тепловые сети в городах присутствия компании. В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение для жителей и организаций:

- с 11 по 24 мая 2022 года в Самаре в границах улиц: пр.Карла Маркса – ул.Мирная – ул.Алма-Атинская - ул.Стара Загора - ул.Ташкентская – Московское шоссе – ул.Аминева – ул.Ново-Садовая – ул.Силовая - ул.Жигулевская – Московское шоссе – ул.Гастелло;

- с 11 по 15 мая 2022 года на коммуникациях Нижней зоны г.Новокуйбышевска;

- с 11 по 14 мая 2022 года в г.Сызрань;

- 11 мая 2022 года на тепловых сетях от котельных №3 (мкр. Лесное), №7 (мкр. Федоровка) и №14 (мкр. Портовый) в г.Тольятти.

Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций и традиционно проводятся после завершения отопительного периода.

В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на «горячую линию» специалистам оперативно-диспетчерских служб: ПТС (Самара) - 279-78-52, 279-79-79 или в интернет-приемную https://teplo.energy/, Тепловые сети Тольятти – 719-252 и 283-322, Тепловые сети Новокуйбышевска - 6-27-60, Тепловые сети Сызрани – 929-251.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме!

 

Теги: Т ПЛЮС

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