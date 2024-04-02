В «РКС-Самара» продолжают обновлять автопарк

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За время работы «РКС-Самара» была закуплено 129 единиц автотранспортных средств. На смену старой техники пришли новенькие специально оборудованные фургоны для выезда аварийных бригад, каналопромывочные машины, маленькие и большие экскаваторы и п.р. С 2013 года в инвестиционных программах на обновление автотранспорта было выделено более 370 млн рублей.

Результат такой работы заметен всем: бригады трудятся в более комфортных условиях, технологические сбои устраняются быстрее, благодаря увеличению числа промывок канализационных сетей число засоров сократилось почти в 2,5 раза.

В 2024 году планируется поступление еще 9 единиц новой техники. Кстати, в автотранспортном цехе «РКС-Самара» есть несколько вакансий. https://samcomsys.ru/vacancy

Фото: РКС-Самара