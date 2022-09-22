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В "РКС-Самара" подготовили список домов, где будут отключать воду и канализацию за долги

22 сентября 2022 13:42
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В "РКС-Самара" подготовили список домов, где будут отключать воду и канализацию за долги

По действующему законодательству за долги в многоквартирных домах можно приостанавливать услугу водоотведения. Воды лишить недобросовестных абонентов нельзя. А вот в частном секторе те, кто не платит за потреблённые ресурсы, могут остаться и без воды, и без канализации. 

До конца сентября специалисты «РКС-Самара» перекроют ресурс и затампонируют 25 домов, чьи владельцы задолжали крупные суммы за водоснабжение и канализацию. Все они получили уведомление. Некоторые накопили долгов более чем на 20 тысяч рублей. Общая сумма долга этих горе-хозяев – почти 200 000 рублей. 

Отключение проводится для тех граждан, которые никак не реагируют на требования ресурсоснабжающей организации, скрываются, ведут себя агрессивно. Абоненты, которые испытывают материальные трудности, но не хотят попасть в списки недобросовестных, всегда могут обратиться за поддержкой в компанию. Здесь работает комиссия по дебиторской задолженности, где помогут разобраться с документами и по возможности предоставят рассрочку. Для разбора на комиссии необходима предварительная запись по т. 207-28-22.  

Теги: РКС-Самара

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