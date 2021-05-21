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В Промышленном районе Самары прошел обучающий тренинг для председателей МКД

21 мая 2021 12:30
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В Промышленном районе Самары прошел обучающий тренинг для председателей МКД

В Самаре продолжается реализация обучающей программы  для председателей советов многоквартирных домов и иных форм самоуправления в формате обучающих семинаров-тренингов.

Напомним, в начале текущего года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводил серию встреч с председателями советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. По итогам этих встреч в марте 2021 года создан Центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. По поручению Губернатора Самарской области работу центра и семинаров-тренингов курирует Государственная жилищная инспекция Самарской области.

Решение вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортных условий проживания в многоквартирных домах – ключевые задачи обучающей программы для активных жителей. Встречи  проходят во всех районах города в формате группового обучения и индивидуальных консультаций.

21 мая очередной такой тренинг прошел для активных жителей и общественников, проживающих в Промышленном внутригородском районе. Для участия в семинарах  формируются группы из желающих пройти обучение – порядка 30 человек в неделю. Планируется, что в семинарах примут участие все председатели МКД города. В помощь им подготовлены информационные и методические материалы - рабочая тетрадь председателя совета МКД, модельный договор управления многоквартирным домом, форма протокола внеочередного общего собрания собственников и форма отчета о выполнении договора управления многоквартирным домом.

«Жители с энтузиазмом откликаются на приглашения принять участие в обучающем тренинге. Это говорит о том, что они стремятся к профессиональному подходу в реализации самоуправления. Эти семинары помогают устранить пробелы в знаниях активных самарцев, препятствующие эффективному решению вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства»,  – прокомментировал первый заместитель главы Промышленного внутригородского района Николай Блинков.

Помимо районной администрации на семинаре присутствовали представители Государственной жилищной инспекции Самарской области, департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, регоператора Самарской области «Фонд капитального ремонта», регоператора по обращению с твердыми бытовыми отходами ООО «ЭкоСтройРесурс», представители управляющих компаний. По окончании основной части обучающего семинара, председатели многоквартирных домов получили возможность проконсультироваться по актуальным для них вопросам у профильных специалистов.

«В нашем доме сейчас нет председателя, но у нас есть уже кандидатуры и в скором времени мы планируем его выбрать официально. На этом семинаре я хотела бы узнать, как грамотно провести общее собрание собственников и поделиться полученной информацией с соседями. Жители хотят, чтобы наш дом и двор всегда содержался в порядке. Для этого нам необходимо получить соответствующие навыки», -  поделилась активная жительница дома 8Г по улице Береговой Светлана Дмитриева.

Напоминаем, что с марта текущего года начал работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии Регионального Центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК: 8-800-5555-263. По телефону могут обращаться все желающие в рабочие дни.

В завершение мероприятия участникам тренинга напомнили, что в период с 5 апреля по 31 октября 2021 года на территории городского округа установлен особый противопожарный режим.

В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города.Также запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам «112», «01» или «101» (с мобильного телефона).

Теги: многоквартирный дом

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