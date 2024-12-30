В Промышленном районе Самары произошло повреждение теплосети, без тепла осталось 658 зданий

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На время устранения коммунальной аварии в Промышленном районе для жителей открыли горячую линию

Анна Коротченкова

30.12.2024 | 20:21

В понедельник, 30 декабря, на улице Корсунской в Промышленном районе Самары произошло повреждение теплосети - из-за дефекта 800 мм трубопровода без тепла осталось 658 зданий, в том числе социальные учреждения - школы, детские сады, больницы и поликлиники. На месте работает оперативный штаб. Его работу проконтролировал губернатор.

Глава Самары Иван Носков рассказал:

- Учреждения здравоохранения обеспечены генераторами, пациенты - горячим питанием. Вода из систем отопления в домах, детских садах, школах и других учреждениях не слита, это позволит максимально быстро восстановить подачу теплоносителя, а УК и ТСЖ - отрегулировать давление на каждом конкретном доме, в каждой конкретно квартире. Все руководители УК и ТСЖ предупреждены, все готовы начать работу на домах сразу после запуска системы.

Для жителей запустили горячую линию. Звонить следует по номеру 112. Единая дежурно-диспетчерская служба будет информировать жителей о ходе работ, после восстановления подачи теплоносителя - передавать конкретные заявки с адресами в УК и ТСЖ.

- Предварительно, все работы, в том числе и на домах, завершатся к завтрашнему утру. Затягивать никто не будет, это я гарантирую, - сказал Иван Носков.

Источник: СОВА

Фото: Виктория Старосельская/СОВА