В преддверии дня автомобилиста в «РКС-Самара» прошёл конкурс профмастерства среди водителей

В автотранспортном цехе «РКС-Самара» прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель», приуроченный ко Дню автомобилиста.
Лучшего в профессии выбирали по сумме баллов за 3 этапа конкурса - два теоретических и практический, проходивший на автодроме. Там было зрелищно: специалисты смогли проявить все своё мастерство вождения. Началось задание со скоростного маневрирования «змейкой», а продолжилось разворотом в крайне ограниченном пространстве. Также водители за рулём самосвалов и автофургонов заезжали на узкую парковку задним ходом.
В итоге места распределились следующим образом:
1 место - Ракитянский Иван Георгиевич, водитель грузового автомобиля 5 разряда;
2 место - Галаганов Николай Владимирович, водитель грузового автомобиля 5 разряда;
3 место - Присталов Дмитрий Владимирович, водитель грузового автомобиля 4 разряда.
Поздравляем победителей и всех сотрудников «РКС-Самара», кто отмечает свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября!
Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»