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В преддверии дня автомобилиста в «РКС-Самара» прошёл конкурс профмастерства среди водителей

27 октября 2023 15:23
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Лучшего в профессии выбирали по сумме баллов за 3 этапа конкурса - два теоретических и практический, проходивший на автодроме.

В автотранспортном цехе «РКС-Самара» прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель», приуроченный ко Дню автомобилиста.

Лучшего в профессии выбирали по сумме баллов за 3 этапа конкурса - два теоретических и практический, проходивший на автодроме. Там было зрелищно: специалисты смогли проявить все своё мастерство вождения. Началось задание со скоростного маневрирования «змейкой», а продолжилось разворотом в крайне ограниченном пространстве. Также водители за рулём самосвалов и автофургонов заезжали на узкую парковку задним ходом.

В итоге места распределились следующим образом:

1 место  -  Ракитянский Иван Георгиевич, водитель грузового автомобиля 5 разряда;

2 место - Галаганов Николай Владимирович, водитель грузового автомобиля 5 разряда;

3 место - Присталов Дмитрий Владимирович, водитель грузового автомобиля 4 разряда.

Поздравляем победителей и всех сотрудников «РКС-Самара», кто отмечает свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября!

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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