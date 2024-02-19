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В мэрии обсудили актуальные задачи по уборке Самары 

19 февраля 2024 16:09
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Глава Самары заострила внимание на очистке скатных кровель и выходов из подъездов на всей территории города.

В понедельник, 19 февраля, в мэрии Самары прошло еженедельное рабочее совещание. 

Главной темой повестки остается уборка городских территорий, уход за дорогами, внутриквартальными проездами и дворами. Всего с начала сезона профильные предприятия и подрядчики отправили больше 352 тысяч тонн снега. Только за февраль, начиная с первого числа, - 123 тысячи тонн.

Активно продолжают приводить в порядок улицы и дороги города. В дневную смену 18 февраля работали 1833 дворника и 222 единицы техники. Ночью задействовали 215 единиц техники и 75 дорожных рабочих. Днем, 19 февраля, на улицы вышли 3272 дворника и 319 единиц спецтехники.

Главы внутригородских районов отчитались о ситуации на их территориях. Продолжается административный контроль за работой управляющих компаний. Именно они, а также ТСЖ, ТСН и ЖСК, ответственны за очистку входных групп и дворовых территорий.

Так, в Железнодорожном районе Самары, по итогам прошедшей недели, на обслуживающие организации составлены 2 материала.

В Промышленном районе после проверки работы УК возбуждено 19 дел об административных правонарушениях.

Глава Самары заострила внимание на очистке скатных кровель и выходов из подъездов на всей территории города. Елена Лапушкина отметила, что в ближайшее время намерена организовать встречи с управляющими компаниями Советского, Железнодорожного, Промышленного и других районов, чтобы улучшить результаты работы местных обслуживающих организаций.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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