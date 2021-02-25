В марте жители Самары получат квитанции за тепло от «Т Плюс»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям областной столицы о том, что с марта 2021 года потребителям тепловой энергии будут приходить обновленные квитанции. В графе «Исполнитель» вместо АО «Предприятие тепловых сетей» будет указан «Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс». Это связано с консолидацией Обществ, произошедшей с февраля 2021 года.

«Изменения в платежных документах для клиентов, проживающих в областной столице, будут минимальными. Смена поставщика ресурса не скажется на реквизитах для оплаты, которые останутся прежними», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Напомним, оплата за горячую воду и отопление для клиентов энергосбытовой компании, как и прежде, производится по следующим реквизитам: ООО ЕИРЦ «Квартплата 24»: АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971, Сч. 40911810101850000000 в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК 044525593, К/с 30101810200000000593.

Проверить наличие задолженности за тепло, передать показания индивидуальных приборов учета и получить консультацию специалиста жители региона могут в любое удобное время с помощью личного кабинета компании на сайте samara.esplus.ru.