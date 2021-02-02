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В изменившихся погодных условиях скорректирован перечень актуальных работ городских служб благоустройства

2 февраля 2021 16:07
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В связи с повышением температуры воздуха и мокрым снегом основная задача служб благоустройства – не допустить подтопления участков улично-дорожной сети.

В связи с повышением температуры воздуха и мокрым снегом основная задача служб благоустройства – не допустить подтопления участков улично-дорожной сети.

Поэтому работы специальных бригад актуализированы: в усиленном режиме ведется откачка воды в местах подтопления – в основном там, где не имеется системы «ливневок». В нескольких районах Самары работает 11 бойлеров МП «Благоустройство», МП «Инженерные системы» и ООО «Кедр-1». Также поручено активизировать работы по освобождению решеток дождеприемных колодцев от снежных масс, чтобы талые воды могли беспрепятственно уходить в дождевую канализацию.

«Всего по городу порядка 1200 дождеприемников, требующих особого внимания. Это, в первую очередь, участки движения общественного транспорта, места, находящиеся в низинах. Сначала именно там организовываем сегодня работу», - рассказал директор МП «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.

Сегодня приступили к устранению ледяных «пробок» на решетках дождеприемных колодцев. Для этого бригады МП «Инженерные системы» проливают их горячей водой.

Таким образом, на время оттепели корректируется перечень актуальных работ в части содержания улично-дорожной сети: открываются дождеприемники, обрабатываются специальными составами поверхности и т. п. При этом продолжается расчистка и вывоз снега.

Помимо этого, на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары Первым заместителем Главы города Владимиром Василенко поставлена задача по принятию превентивных мер, предотвращающих образование наледи.

«Сейчас особое внимание - к выполнению этих работ на тротуарах и дорогах, в периметре общественных пространств, - подчеркнул Первый вице-мэр. - Мы должны быть готовы к тому, что через несколько дней температура воздуха начнет вновь понижаться».

Чтобы реагировать на меняющиеся погодные условия и максимально эффективно справляться с последствиями, работа ведется круглосуточно, организовано дежурство оперативных бригад, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

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