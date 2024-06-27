В Госдуме рассказали об освобождающем от комиссии при оплате ЖКХ законе

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Вступающий 1 июля в силу закон освобождает многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий от комиссий при оплате ЖКХ. Об этом 27 июня рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. <...> Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан», — написал он в своем Telegram-канале.

25 июля в силу также вступит закон, позволяющий вернуть переведенные мошенникам средства. Банки будут тщательнее проверять переводы, а также принимать дополнительные меры. Кредитные организации в случае, если пренебрегут этими требованиями, будут компенсировать украденные средства, пишут "Известия".