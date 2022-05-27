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В этом году в Самарской области еще более 9 тысяч человек будут обеспечены чистой водой

27 мая 2022 13:46
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В этом году в Самарской области еще более 9 тысяч человек будут обеспечены чистой водой

Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов на площадке «Объясняем.РФ» рассказал об обеспечении районов чистой водой. Он также ответил на вопросы и обращения жителей, которые зафиксировали в социальных сетях специалисты ЦУР Самарской области.

Глава ведомства отметил, что в течение 5 лет, начиная с 2019 года, в регионе реализуются программы по обеспечению чистой водой населенных пунктов, и эта работа будет продолжена. В частности, на решение этих задач нацелен большой нацпроект «Чистая вода».

«Согласно паспорту федерального проекта, туда заложено 26 больших мероприятий с 2019 по 2024 год. Общая сумма их реализации составляет практически 9 миллиардов рублей. По данному проекту мы в прошлом году ввели 5 объектов. Начиная от водонапорных башен, заканчивая подключением жителей. В прошлом году практически 6500 жителям дали чистую воду. В этом году мы реализуем 13 мероприятий, из них 6 мы введем – дадим дополнительно еще 9,5 тыс. человек чистую воду. В их числе жители Красноармейского района, Отрадного, Похвистнева, Елховки», – привел статистику Александр Мордвинов.

Министр энергетики и ЖКХ подчеркнул, что 345 000 жителей области будут обеспечены чистой водой в срок до 2024 года после реализации всех 26 мероприятий.

Сейчас по результатам мониторинга соцсетей специалисты ЦУР Самарской области отмечают, что тема качества воды в преддверии летнего сезона снова становится актуальной. В частности, ЦУР зафиксировал несколько жалоб из Пестравки и Сергиевского района.

Александр Мордвинов объяснил, что помимо нацпроектов, у министерства есть госпрограммы, по которым доводятся субсидии до муниципалитетов. Именно благодаря госпрограмме в прошлом году в Сергиевском районе сделали две водонапорные башни и большие линейные объекты. Это создало техническую возможность для подключения людей и получения чистой воды.

Отвечая на вопрос о Пестравке, глава ведомства объяснил, что здесь ситуация сложнее из-за качества подземных вод.

«Все подземные воды в Пестравском районе идут с повышенным содержанием железа и сухого остатка. Там стоимость чистой воды выходит дороже, потому что нужно ставить дополнительное оборудование, чтобы довести до определенного качества. Тем не менее, в прошлом году мы ввели большой водовод, который строили с 2011 года, несколько раз корректировали проект. Дали практически 9000 жителей  чистую воду», – рассказал Александр Мордвинов.

По словам министра, сейчас в Пестравском районе проектируется 80 км водовода. Начать реализацию проекта планируется в 2023 году.

Александр Мордвинов отметил, что лето прошлого года было очень жарким, поэтому через муниципалитеты и ЦУР от жителей поступали многочисленные обращения о перебоях с водой, засоренных колодцах, неисправных колонках, которые приходилось оперативно отрабатывать за счет средств резервного фонда. За 2021 год на эти цели было выделено 167 млн рублей. В этом году построена работа на опережение: правительство Самарской области уже получает заявки от муниципалитетов для проверки рисков и выделяет финансирование на устранение проблемных зон.

 

 

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