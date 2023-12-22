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В честь Дня энергетика Дмитрий Азаров вручил награды специалистам Самарского филиала ПАО «Т Плюс»

22 декабря 2023 18:31
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И посетил Центр мониторинга качества «ЭнергосбыТ Плюс».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником.

В честь Дня энергетика губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил награды специалистам Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и посетил Центр мониторинга качества «ЭнергосбыТ Плюс».

Глава региона подчеркнул, что хорошие результаты года в энергетической сфере фиксируются по всем направлениям: «Нам вместе удалось многое сделать для того, чтобы подключение к сетям в Самарской области проходило быстрее, чтобы инвестиционные программы компаний в равной степени уделяли внимание и надёжности энергоснабжения, и перспективному развитию. И это позволяет открывать новые производства».

Благодарностями и почетными грамотами был отмечен целый ряд энергетиков. В частности, Почетного звания «Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области» удостоился электрогазосварщик Самарской ГРЭС Вячеслав Милов, проработавший на старейшей электростанции региона 30 лет. Машинисту-обходчику по турбинному оборудованию Сызранской ТЭЦ Владимиру Курочкину, чей стаж в отрасли достигает 36 лет, была вручена Почетная грамота Губернатора.

Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Василенко и директор Самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов посетили Центр мониторинга качества. Он был создан в Самаре в 2020 году для контроля за качеством и параметрами теплоснабжения в городах России, которые перешли в ценовую зону теплоснабжения по методу альткотельной.

«Ремонт имеющегося оборудования и реализация новых инвестпроектов направлены на создание надежной системы теплоснабжения городов присутствия компании. Выполнение всех намеченных планов было бы невозможно без вклада высококвалифицированных сотрудников, которые сегодня принимают в свой адрес самые теплые пожелания от своих коллег и горожан», - отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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