В апреле 2022 года за долги перед «РКС-Самара» арестован автомобиль самарца

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На прошлой неделе судебные приставы Промышленного района города Самары вместе со специалистами «РКС-Самара» арестовали автомашину за долги владельца, проживающего на ул. Вольской.

Гражданин М. не считал нужным оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения. По состоянию на середину апреля 2022 года его долг перед ресурсоснабжающей компанией составил 154 856 рублей. Из них 90 360 рублей – задолженность по исполнительным документам, находящимся в отделе судебных приставов.

В ходе мероприятия в присутствии понятых описан и арестован автомобиль Hyundai Solaris. Если гражданин М. не погасит просуженную задолженность, транспортное средство будет реализовано в счёт погашения долга. Также должника предупредили об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу описанного и арестованного имущества.

Оплачивать квитанции от ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») необходимо ежемесячно и в полном объёме. От этого зависит бесперебойное функционирование всей системы водоснабжения и водоотведения города Самары.

Фото: «РКС-Самара»