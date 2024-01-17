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В 2023 году каждый третий сотрудник «Т Плюс» прошел обучение на базе Самарского учебно-курсового комбината

17 января 2024 13:31
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В 2023 году каждый третий сотрудник «Т Плюс» прошел обучение на базе Самарского учебно-курсового комбината

В 2023 году на базе Самарского учебно-курсового комбината прошли обучение по обязательным учебным программам около 15 тысяч сотрудников ПАО «Т Плюс». Еще порядка 6 тысяч энергетиков (представители всех основных профессий оперативного персонала ТЭЦ, ГРЭС и предприятий тепловых сетей) успешно выполнили тренажерную подготовку на компьютерных симуляторах действующего энергетического оборудования.

Напомним, что Самарский учебно-курсовой комбинат является главным центром подготовки специалистов ПАО «Т Плюс». Его эксперты проводят обучение по 213 учебным программам. Среди основных направлений охрана труда, промышленная безопасность, ГО и ЧС, экологическая безопасность, повышение квалификации специалистов по релейной защите и автоматике, обучение по основным рабочим профессиям в сфере энергетики.

Одним из ключевых направлений работы комбината является проведение конкурсов профессионального мастерства. В частности, в прошлом году в Самаре были определены лучшие по профессии среди дежурных электромонтеров, химиков-лаборантов, специалистов по охране труда компании «Т Плюс». Кроме того, организованы командные соревнования оперативного персонала ТЭЦ, а также работников тепловых сетей ПАО «Т Плюс».

«Мы постоянно сверяем базу своих курсов и тестов с отраслевыми запросами и изменениями законодательства, чтобы обеспечить высокое качество обучения для энергетиков. Только за прошлый год наши эксперты самостоятельно разработали 20 новых электронных курсов, а 10 существующих актуализировали под современные реалии», - отметил директор Самарского учебно-курсового комбината Иван Агриков.

В 2024 году в Самаре пройдут соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров ПАО «Т Плюс».

Теги: Т ПЛЮС

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