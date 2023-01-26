В 2022 году сократилось число краж крышек люков тепловых сетей в Самарской области

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В 2022 году на теплосетевых объектах Самарского филиала ПАО «Т Плюс» было похищено 35 крышек люков тепловых камер. Для сравнения в 2021 году только в областной столице была зафиксирована кража более 280 крышек.

Снижение данных правонарушений стало следствием масштабной совместной работы, которую ведут специалисты компании «Т Плюс» и правоохранительные органы. Например, в 2021 году по фактам хищений в областной столице теплоэнергетиками было подано свыше 160 заявлений в полицию, возбуждено 26 уголовных дел, один из охотников за металлом приговорен к наказанию в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В свою очередь, уже в 2022 году по заявлениям энергетиков было возбуждено 6 уголовных дел, трое злоумышленников приговорены к реальным срокам заключения.

Следует отметить, что противоправные действия охотников за металлом создают аварийные ситуации на дорогах, а также представляют угрозу жизни и здоровья для жителей региона. Энергетики призывают горожан проявлять бдительность и не оставлять без внимания случаи воровства, которые могут стать причиной травм и привести к ущербу личного имущества.

Если вы увидели колодец с плохо закрытой или отсутствующей крышкой, сразу же сообщите об этом в круглосуточную тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 в Самаре, (84635) 3-15-74 в Новокуйбышевске, (8482) 93-50-14 в Тольятти и (8464) 79-22-13 в Сызрани.