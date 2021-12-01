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В 2021 году в Самаре демонтировано около 170 объектов в охранных зонах теплосетей

1 декабря 2021 10:46
173
В 2021 году в Самаре демонтировано около 170 объектов в охранных зонах теплосетей

В областной столице демонтировано около 170 объектов незаконной застройки в охранных зонах подземных коммуникаций. Это результат совместной работы «Предприятия тепловых сетей» (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») и администрации Самары. 

На территориях охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение может привести к ускоренному износу тепловых сетей и нарушению их работы. На сегодняшний день в Самаре насчитывается еще около 250 объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства и представляющих угрозу для горожан. Их владельцы проинформированы о необходимости в самое ближайшее время демонтировать или перенести данные объекты.

«Владельцы таких построек ежедневно подвергают опасности жителей. Мы ведем постоянный мониторинг охранных зон теплосетей. В случае выявления нарушений направляем официальные уведомления в адрес собственников, информируем о ситуации администрации городских районов», - отметил технический директор - главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Если вам известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, просим вас сообщить по телефону: 279-78-78, 279-79-79. Также можно оставить сообщение на сайте teplo.energy.

Теги: Т ПЛЮС

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