Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег

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В ночь с 28 на 29 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- Степана Разина,

- Самарская,

- Некрасовская,

- Белорусская от дома № 125 до реки Самара,

- Бакинская от Молодежного пер. до Калининградской,

- Спортивная от Вилоновской до Никитинской пл.,

- Агибалова от Маяковского до Вилоновской,

- Гагарина от Митирева до Революционной,

- Революционная от Гагарина до Дыбенко,

- мост «Южный»,

- Чернореченская от Спортивной до Владимирской,

- Гагарина от Авроры,

- Промышленности от Бельского пер. до Партизанской,

- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии,

- Ставропольская,

- Молодежная от пр. Кирова в сторону Г. Димитрова,

- Ташкентская от Силина до Московского шоссе,

- Димитрова от Солнечной до Ново-Садовой,

- дорога в 16 кв. от Красноглинского шоссе до Донской.



В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.