Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег

В ночь с 28 на 29 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Степана Разина,
- Самарская,
- Некрасовская,
- Белорусская от дома № 125 до реки Самара,
- Бакинская от Молодежного пер. до Калининградской,
- Спортивная от Вилоновской до Никитинской пл.,
- Агибалова от Маяковского до Вилоновской,
- Гагарина от Митирева до Революционной,
- Революционная от Гагарина до Дыбенко,
- мост «Южный»,
- Чернореченская от Спортивной до Владимирской,
- Гагарина от Авроры,
- Промышленности от Бельского пер. до Партизанской,
- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии,
- Ставропольская,
- Молодежная от пр. Кирова в сторону Г. Димитрова,
- Ташкентская от Силина до Московского шоссе,
- Димитрова от Солнечной до Ново-Садовой,
- дорога в 16 кв. от Красноглинского шоссе до Донской.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.