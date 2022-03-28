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Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег

28 марта 2022 16:59
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.

В ночь с 28 на 29 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 
 
- Степана Разина, 
- Самарская, 
- Некрасовская, 
- Белорусская от дома № 125 до реки Самара, 
- Бакинская от Молодежного пер. до Калининградской, 
- Спортивная от Вилоновской до Никитинской пл., 
- Агибалова от Маяковского до Вилоновской, 
- Гагарина от Митирева до Революционной, 
- Революционная от Гагарина до Дыбенко, 
- мост «Южный», 
- Чернореченская от Спортивной до Владимирской, 
- Гагарина от Авроры, 
- Промышленности от Бельского пер. до Партизанской, 
- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии, 
- Ставропольская, 
- Молодежная от пр. Кирова в сторону Г. Димитрова, 
- Ташкентская от Силина до Московского шоссе, 
- Димитрова от Солнечной до Ново-Садовой, 
- дорога в 16 кв. от Красноглинского шоссе до Донской. 
 
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.

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