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Улицы Самары, с которых будут ночью убирать снег

3 марта 2022 21:44
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 3 на 4 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 

- Фасадная от Торгового пер. до Пугачевского тракта, 
- путепровод Казачий, 
- Коммунистическая от Владимирской до Московского шоссе, 
- площадь Чапаева (Шостаковича/Фрунзе), 
- Самарская от Л. Толстого до  Ульяновской, 
- Агибалова от Коммунистической до Вилоновской (правая сторона), 
- Садовая от Чкалова до Полевой, 
- Маяковского от Агибалова до Арцыбушевской, 
- Гагарина от Митирева  до Революционной, 
- Печерская, 
- Антонова-Овсеенко от Запорожской до Советской Армии и от Карбышева до Советской Армии, 
- малая Антонова-Овсеенко от И. Булкина до Советской Армии, Ташкентская, 
- кольцо 6 – го автобуса, 
- Победы от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной, 
- путепровод «Заводской».

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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