Улицы Самары, с которых будут ночью убирать снег

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В ночь с 3 на 4 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Фасадная от Торгового пер. до Пугачевского тракта,

- путепровод Казачий,

- Коммунистическая от Владимирской до Московского шоссе,

- площадь Чапаева (Шостаковича/Фрунзе),

- Самарская от Л. Толстого до Ульяновской,

- Агибалова от Коммунистической до Вилоновской (правая сторона),

- Садовая от Чкалова до Полевой,

- Маяковского от Агибалова до Арцыбушевской,

- Гагарина от Митирева до Революционной,

- Печерская,

- Антонова-Овсеенко от Запорожской до Советской Армии и от Карбышева до Советской Армии,

- малая Антонова-Овсеенко от И. Булкина до Советской Армии, Ташкентская,

- кольцо 6 – го автобуса,

- Победы от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной,

- путепровод «Заводской».

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!