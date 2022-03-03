Улицы Самары, с которых будут ночью убирать снег

В ночь с 3 на 4 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Фасадная от Торгового пер. до Пугачевского тракта,
- путепровод Казачий,
- Коммунистическая от Владимирской до Московского шоссе,
- площадь Чапаева (Шостаковича/Фрунзе),
- Самарская от Л. Толстого до Ульяновской,
- Агибалова от Коммунистической до Вилоновской (правая сторона),
- Садовая от Чкалова до Полевой,
- Маяковского от Агибалова до Арцыбушевской,
- Гагарина от Митирева до Революционной,
- Печерская,
- Антонова-Овсеенко от Запорожской до Советской Армии и от Карбышева до Советской Армии,
- малая Антонова-Овсеенко от И. Булкина до Советской Армии, Ташкентская,
- кольцо 6 – го автобуса,
- Победы от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной,
- путепровод «Заводской».
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!