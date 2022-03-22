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Улицы Самары, где будет проводиться аварийно-ямочный ремонт ночью

22 марта 2022 18:49
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Автомобилистов просят быть внимательными при движении по вышеуказанным участкам.

Аварийно-ямочный ремонт входит в список обязательных работ для поддержания нормативного состояния автодорог.

Это первый вид ремонта, который можно проводить при отрицательной температуре воздуха от минус десяти градусов Цельсия и выше – температура используемой литой асфальтобетонной смеси составляет в среднем 210-215°С.

Особенно он востребован у дорожных служб, когда к естественному износу дорожного полотна прибавляется разрушение покрытия, связанное с регулярным переходом температурных показателей через ноль.

Сегодня в планах в ночную смену у дорожных служб:

улица Магистральная,
улица Перовская,
улица Солнечная,
путепровод по улице Авроры,
улица Авроры,
улица Силовая,
улица Жигулевская,
улица Красных Коммунаров.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении по вышеуказанным участкам.

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