Участок дороги в Октябрьском районе Самары временно перекроют для работ на инженерных коммуникациях.

В Самаре движение транспорта по улице Печерской, между Третьим и Четвертым проездами, ограничат на период с 08:00 10 ноября до 23:59 2 декабря. Это необходимо для выполнения работ по технологическому присоединению и подключению строящегося многоквартирного жилого дома к централизованной системе подачи холодной воды.

Отметим, что маршрутов общественного транспорта на данном участке нет. На участке установят временные технические средства организации движения.

Фото: дептранс СО