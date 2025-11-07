Я нашел ошибку
В завершение церемонии присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к «Камню Памяти».
В Тольятти открыли памятный знак в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Серебро у СХК «Татсиб» из Республики Татарстан. Бронзовый призер турнира - СХК «Мужество» (Москва).
СХК «Север» из Ханты-Мансийска стал победителем Кубка «Герои нашего времени»
Для работ на инженерных коммуникациях.
Участок дороги в Октябрьском районе Самары временно перекроют
Такие средства передвижения действительно полезны в особых случаях: когда животное травмировано, тяжело болеет или уже в возрасте и не может активно двигаться.
Не заменит прогулку: кинолог оценил использование колясок для собак
В Самара ночью и днем дождь, температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +8, +10°С.
8 ноября в регионе ночью и днем местами дождь, до +10°С
Он подведет промежуточные итоги года, расскажет о ключевых направлениях работы и  ответит на вопросы жителей.
Прямой эфир с жителями проведет глава Советского района Самары Вадим Бородин
Созданный в Самаре центр стал примером для коллег по созданию площадок для занятий спортом и адаптации ветеранов СВО.
В Самаре создан первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта
Каждый участник получил возможность взять в руки теннисную ракетку, в первый раз ударить по мячу, получить советы от тренеров и чемпионов.
Более 500 юных жителей региона стали участниками фестиваля тенниса в Тольятти
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Участок дороги в Октябрьском районе Самары временно перекроют

7 ноября 2025 19:30
Для работ на инженерных коммуникациях.

Участок дороги в Октябрьском районе Самары временно перекроют для работ на инженерных коммуникациях.

В Самаре движение транспорта по улице Печерской, между Третьим и Четвертым проездами, ограничат на период с 08:00 10 ноября до 23:59 2 декабря. Это необходимо для выполнения работ по технологическому присоединению и подключению строящегося многоквартирного жилого дома к централизованной системе подачи холодной воды. 

Отметим, что маршрутов общественного транспорта на данном участке нет. На участке установят временные технические средства организации движения.

 

Фото:  дептранс СО

Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
