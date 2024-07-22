«Т Плюс» заменит тепловые сети на 12 участках в Тольятти

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Компания «Т Плюс» в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг. заменит тепловые сети на 12 объектах в Тольятти. Работы затронут Центральный, Комсомольский и Автозаводской районы города.

В частности, на данный момент на четырех объектах (кварталы 61, 69, 143 и 144 в Центральном районе и по ул.Матросова в Комсомольском районе) в общей сложности выполнен монтаж свыше 2 км коммуникаций. Крупнейшим участком перекладки станут кварталы 143 и 144, где планируется обновить свыше 13 км внутриквартальных теплосетей. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения более 10 многоквартирных жилых домов, а также Тольяттинского кожно-венерологического диспансера, Городской больницы №1, Дома ветеранов и инвалидов.

В Автозаводском районе на пяти объектах (бульвар Курчатова; ул. Свердлова; бульвар Кулибина; ул. Фрунзе и ул. Юбилейная) ведутся земляные работы. Еще на двух (ул. 40 лет Победы и бульвар Будённого) завершается оформление соответствующих разрешений по подготовке к земляным и монтажным работам.

«На всех участках мы минимизируем неудобства для населения. Там, где есть техническая возможность, монтируются временные трубопроводы для подачи горячего водоснабжения. Основные работы по реконструкции объектов будут завершены до начала отопительного сезона», - отметил технический директор - главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин.

Всего в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг. в Тольятти будет обновлено около 21 км тепловых сетей.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс» Самара