«Т Плюс» проверяет теплосети Самарской области роботом-диагностом

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Специалисты ПАО «Т Плюс» приступили к обследованию участка теплосети на ул. Островского в Новокуйбышевске с помощью телеуправляемого диагностического комплекса. Современная технология позволит обследовать участок трубопровода без предварительной подготовки поверхности труб и вскрытия грунта. До этого гусеничный робот изнутри проехал трубопровод под перекрестком проспекта Победы и ул. Белинского.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Теплоэнергетики «Т Плюс» стали одними из первых в стране, кто взял на вооружение это изобретение для определения дефектов магистральных тепловых сетей.

Напомним, что диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

«Этот метод обследования трубопроводов позволяет проверять коммуникации без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой, транспортных развязок. Мы минимизируем неудобства, а где-то и полностью исключаем их для горожан», - рассказал технический директор-главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Сергей Заволович.

В этом году с помощью «робота-диагноста» будут обследованы теплотрассы в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Напомним, что проверка трубопроводов роботом – дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционный способ проверки сетей повышенным давлением.

Фото: ПАО «Т Плюс»