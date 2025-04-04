Я нашел ошибку
Главные новости:
«Самара – Волгоград» - Красноармейское - Пестравка соединяет южные районы области с Самарой и пользуется популярностью у водителей транзитного транспорта.
В регионе будет закончен ремонт дублера федеральных трасс
В течение апрельского марафона чистоты волонтерские отряды школьников и студентов ежедневно помогают коммунальным службам очищать фасады зданий, заборов и световых опор от расклеенных объявлений. 
В Самаре стартовала добровольческая экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы»
Владимир Чичев посетил автобазу одного из частных перевозчиков.
Качество уборки в общественном транспорте Самары – на ежедневном контроле
Будьте внимательны и осторожны!
5 апреля местами в Самарской области сохранится сильный ветер
На сайте собраны вакансии, подходящие для участников СВО, на промышленных предприятиях, в учреждениях образования, культуры, спорта и т.д.
В Самарской области запущен сервис по трудоустройству для участников СВО
В гости к ребятам пришёл главный герой-энергетик Теплослав.
«Т Плюс» провела урок безопасности в образовательном центре «Галактика»
Обратите внимание: работы есть и в выходные дни!
«РКС-Самара» предупреждают жителей о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
7 апреля на сцене Самарской филармонии состоится концерт фортепианного дуэта Piano Duo.
Старт проекту «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» 2025 года будет дан в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-0.17
EUR 93.16
1.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» провела урок безопасности в образовательном центре «Галактика»

4 апреля 2025 16:07
124
В гости к ребятам пришёл главный герой-энергетик Теплослав.

Специалисты «Т Плюс» рассказали второклассникам тольяттинского Образовательного центра «Галактика» о важных правилах безопасности вблизи энергетических объектов. Увлекательный урок прошёл в рамках межрегиональных проектов компании «Безопасность тепла» и «Экология».

В гости к ребятам пришёл главный герой-энергетик Теплослав. Вместе с ним учащиеся узнали о том, где рождается тепло, как оно попадает в наши батареи и краны горячей воды дома и в школе, и когда следует быть с этой энергией крайне аккуратным и осторожным. Чтобы закрепить полученные знания, школьники вместе с Теплославом собирали тематические напольные пазлы с советами по правилам безопасности и бережному отношению к природе, а также соревновались в эстафете с препятствиями в виде крышек люков тепловых камер.

«Интерактивная программа подобных уроков позволяет учащимся школ запомнить основные правила поведения на улицах города и дома, научиться правильно действовать в нестандартных ситуациях. Эти знания будут актуальны в весенне-летний период, когда энергетики традиционно ведут масштабные ремонтные работы на коммуникациях», — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Смородинова.

По завершении урока безопасности все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс» и сделали фото с любимым героем на память.

 

фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

 

Теги: Т ПЛЮС Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Проверят техническое состояние тепловых сетей в микрорайонах Жигулёвское море, Портовый и Фёдоровка посредством испытаний на максимальную температуру теплоносителя.
03 апреля 2025, 16:14
«Т Плюс» проведёт температурные испытания тепловых сетей в Тольятти
Проверят техническое состояние тепловых сетей в микрорайонах Жигулёвское море, Портовый и Фёдоровка посредством испытаний на максимальную температуру... ЖКХ
500
Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе инициирование процедур банкротства, привлечение виновных лиц к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию.
13 февраля 2025, 15:19
«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает жителей Тольятти о негативных последствиях растущей задолженности УК № 2
Энергетики используют все предусмотренные законом способы воздействия на должников, в том числе инициирование процедур банкротства, привлечение виновных лиц к... ЖКХ
2879
Задолженность за полученную тепловую энергию данной обслуживающей организации уже превысила 84,5 млн рублей.
06 декабря 2024, 18:15
«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание на резкое ухудшение платежной дисциплины УК №2 из Тольятти
Задолженность за полученную тепловую энергию данной обслуживающей организации уже превысила 84,5 млн рублей. ЖКХ
4141

В центре внимания
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
4 апреля 2025  13:39
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
310
В Самаре отменили два автобусных маршрута
4 апреля 2025  13:30
В Самаре отменили два автобусных маршрута
230
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
4 апреля 2025  13:10
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
245
В Самаре открылся международный патриотический форум
4 апреля 2025  09:47
В Самаре открылся международный патриотический форум
217
Повестка была посвящена подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
3 апреля 2025  15:27
В Самаре губернатор провел заседание оргкомитета «Победа»
473
Весь список