«Т Плюс» продолжила экологический марафон в Самаре

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В выходные самарские энергетики продолжили межрегиональную экологическую акцию «Деревья – городам Т Плюс», приуроченную к своему 20-летию. На территории «Сада памяти» рядом с Самара ареной сотрудники ПТС и Самарского филиала «Т Плюс» посадили 30 молодых лип и 30 ясеней. В самом центре областной столицы благодаря усилиям энергетиков появились голубые ели.

По итогам проведенных мероприятий «Т Плюс» по лесовосстановлению и озеленению в октябре 2022 года, в Самарской области было высажено более 22 450 деревьев, среди которых сосны, дубы, осины, рябины, ясени, липы, голубые ели. В посадке деревьев приняли участие более 440 сотрудников предприятий «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» регулярно участвуют в экологических акциях. За пять лет в Тольятти энергетики высадили 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах леса.

Энергетики продолжат мероприятия по посадке леса. В следующем году состоятся новые акции по восстановлению зеленых легких региона.