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«Т Плюс» приступила к подготовке инженерных коммуникаций Самары к новому отопительному сезону

22 апреля 2025 19:14
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Специалисты Самарского филиала «Т Плюс» заменили участок теплосети на улице Литвинова и возобновили подачу горячего водоснабжения для жителей поселка Восточного.

Специалисты Самарского филиала «Т Плюс» заменили участок теплосети на улице Литвинова и возобновили подачу горячего водоснабжения для жителей поселка Восточного. Работы проведены в рамках подготовки городских теплосетевых коммуникаций к предстоящему отопительному сезону.

При переходе с зимней на летнюю схему теплоснабжения на участке магистральной теплосети в районе пересечения улиц Литвинова и Тенистой был выявлен дефект. Теплоэнергетики оперативно провели земляные работы и заменили изношенный трубопровод. 22 апреля отремонтированную магистраль энергетики проверили обычным давлением.

На данный момент подача горячего водоснабжения для жителей микрорайона обеспечена по постоянной схеме. Энергетики продолжают укладывать железобетонные лотки и герметизировать канал.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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