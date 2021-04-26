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Т Плюс приступил к плановому ремонту на 5 участках теплосетей в Самаре

26 апреля 2021 15:26
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На ряде участков потребуется ограничение или полная приостановка автомобильного движения на период ремонтных работ.

Самарский филиал «Т Плюс» приступил к плановому ремонту тепловых сетей в областной столице. Подготовительные мероприятия начались сразу на 5 объектах в Советском, Кировском и Промышленном районах Самары. На ряде участков потребуется ограничение или полная приостановка автомобильного движения на период ремонтных работ.

В частности, с 26 апреля по 24 июня будет временно приостановлено автомобильное движение по ул. Печерской, от ул. Авроры до 4-го проезда. Здесь запланирована перекладка теплосети диаметром 500 мм. В общей сложности будет заменено свыше 400 метров коммуникаций.

Полная приостановка автодвижения также ожидает ул. Нагорную – от пр. Кирова до ул. Калинина. На данном участке теплоэнергетики планируют обновить свыше 1300 метров трубопровода диаметром 500 мм. Автомобильное движение будет возобновлено ближе к сентябрю.

Ремонт на трех других участках – рядом с пр. Кирова, Безымянской отопительной котельной и ул. Стара Загора – не повлечет неудобства для жителей города.

«В общей сложности в Самаре этим летом будет заменено свыше 65 км теплотрасс. Обновление затронет как магистральные, так и внутриквартальные сети, имеющие статус муниципальных. Для сравнения, в прошлом году энергокомпания обновила свыше 30 км теплосетевых коммуникаций в городе. Подобный рост перекладок стал возможным благодаря переходу города на «альткотельную», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Напомним, что в целом в планах «Т Плюс» в рамках летней ремонтной кампании 2021 года заменить более 90 км тепловых сетей в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Как и прежде, вместо устаревших теплосетей энергетики установит современные трубы в ППУ-изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК) со сроком службы 50 лет.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: ремонт теплосети

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