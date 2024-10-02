«Т Плюс» приняла участие в Ярмарке вакансий в Тольятти

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Специалисты «Т Плюс» презентовали жителям Тольятти актуальные предложения работы в рамках городской Ярмарки вакансий. Всего на мероприятии были представлены свыше 20 работодателей региона.

В настоящий момент в энергокомпании открыто несколько десятков вакансий по разным направлениям деятельности: от рабочих профессий до руководителей. Посетители ярмарки узнали основные требования к соискателям, уровень вознаграждения и подробности социального пакета. Все желающие, заинтересовавшиеся предложениями от «Т Плюс», прошли экспресс-собеседование и заполнили резюме.

«Мы готовы предложить работу специалистам самых разных направлений, учитывая тот широкий спектр профессий, которые представлены в энергоотрасли», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.