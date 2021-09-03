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«Т Плюс» презентовала Центр мониторинга качества первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко

3 сентября 2021 17:16
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Он создан в 2020 году для контроля за качеством поставляемых компанией ресурсов в городах, отнесенных к ценовым зонам.

«Т Плюс» презентовала Центр мониторинга качества (ЦМК) Первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко. Он создан в 2020 году для контроля за качеством поставляемых компанией ресурсов в городах, отнесенных к ценовым зонам. 

Специалисты ЦМК следят за параметрами теплоснабжения в Самаре, во Владимире, Новокуйбышевске, Оренбурге, Ульяновске и Медногорске. Диспетчеры и аналитики работают в круглосуточном режиме и в перспективе будут обслуживать и другие территории присутствия Т Плюс, которые перейдут на «альткотельную». 

«Центр мониторинга качества является частью масштабной программы по цифровизации бизнеса, которая сейчас реализуется в Т Плюс. Вместе с переходом на новую модель рынка тепла она сделает теплоснабжение наших клиентов еще лучше», - рассказал заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

«Альткотельная» способна решить задачу создания надежной системы теплоснабжения в городе. Многие жители уже почувствовали улучшение качества отопления по итогам прошлого отопсезона. И этот процесс продолжится, в том числе, благодаря работе Центра мониторинга качества», - поделился впечатлениями Владимир Василенко.

Переход к ценовой зоне теплоснабжения предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их формирование по методу «альтернативной котельной». Это позволит потребителям усилить контроль за качеством теплоснабжения, а бизнесу - существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру.

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