«Т Плюс» поздравил сварщиков с профессиональным праздником

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В конце мая традиционно отмечается День сварщика. На данный момент в Самарском филиале «Т Плюс» трудится 125 представителей этой востребованной профессии.

Свой праздник они обычно проводят на рабочих местах, поскольку в этот период времени на энергообъектах самый разгар ремонтной кампании. При этом люди данной специальности в «Т Плюс» имеют востребованность круглый год. В зимний период от их работы во многом зависит продолжительность устранения дефектов в тепловых и сетях водоснабжения, надежная работа тепловых источников. В летнее же время сварщики задействованы в подготовке городских коммуникаций к отопительному периоду, подготовке основного оборудования электростанций и котельных, а также в проведении плановых перекладок тепловых сетей.

В «Т Плюс» периодически проводится межрегиональный конкурс профессионального мастерства среди сварщиков. Специалисты демонстрируют знание нормативных актов, техники безопасности, умение оказать первую медицинскую помощь при несчастном случае и, конечно же, свое мастерство в сварочном деле. Основные критерии – скорость и качество выполнения работ.

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