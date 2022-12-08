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«Т Плюс» повысит качество теплоснабжения с помощью метеостанций

8 декабря 2022 15:43
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«Т Плюс» установил пять автономных автоматических метеорологических станций на объектах в Самаре, Тольятти и Сызрани.

ПАО «Т Плюс» установил пять автономных автоматических метеорологических станций на объектах в Самаре, Тольятти и Сызрани. Данное современное оборудование позволит энергетикам повысить качество мониторинга погодных условий для оперативной регулировки параметров работы тепловой сети.

Метеостанции способны фиксировать целый набор параметров окружающей среды: скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление и другие. Оперативно получаемые метеорологические данные позволят менять параметры теплоснабжения в зависимости от динамики температуры наружного воздуха, что положительно скажется на качестве теплоснабжения потребителей компании.

Особое внимание специалисты «Т Плюс» уделили выбору мест размещения метеостанций. Наиболее оптимальные точки были определены совместно с ФГБУ «Приволжское УГМС». В результате в областном центре оборудование было смонтировано на Центральной отопительной котельной, в Тольятти – на базе района тепловых сетей №1 и на котельной №2; в Сызрани - на насосной станции по улице Звездной и на ЦТП-29 на улице Губкина. Причем метеостанции снабжены солнечной батареей и встроенными аккумуляторами для автономной работы.

В планах теплоэнергетиков оценить эффективность нового оборудования и в случае необходимости установить дополнительные метеостанции в зоне присутствия «Т Плюс» в Самарской области.

Теги: Т ПЛЮС

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