«Т Плюс» и «Кванториум 63 региона» подписали Соглашение о сотрудничестве

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ПАО «Т Плюс» и «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества» (Кванториум 63 региона) подписали Соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и реализацию общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, курсов с профильной направленностью.

Самарский филиал «Т Плюс» активно взаимодействует с различными учебными заведениями, реализует совместные программы, направленные на поддержку перспективных абитуриентов и студентов. Не является исключением и «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества». Тесное взаимодействие энергокомпании с юными изобретатели и педагогами дает возможность совместно реализовывать актуальные технологические проекты.

«Теплоэнергетика – плодотворная отрасль для приложения инженерной мысли, особенно молодым ребятам, которые могут под новым углом посмотреть на отработанную десятилетиями технологию производства тепловой и электрической энергии. Со своей стороны, общение со специалистами энергокомпании и совместное решение производственных кейсов даст юным изобретателям стимул к дальнейшему развитию профессиональных компетенций», - отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

«Важно, чтобы дети занимались не абстрактными проектами, а решали реальные задачи предприятий из различных сфер. Поэтому одним из наиболее эффективных направлений в части технического творчества является проектная деятельность совместно с нашими партнерами. Уверен, что вместе с компанией Т Плюс мы сможем определить интересные кейсы, связанные с энергетикой, и поможем в их нестандартном решении», - рассказал и.о. директора ГБОУДО Самарской области «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества» Багдат Тукабайов.

Напомним, что в 2023 году «Т Плюс» и «Кванториум 63 региона» уже реализовал несколько совместных акций. В частности, воспитанники тольяттинского отделения посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа, а самарские изобретатели познакомились с работой Лаборатории металлов и сварки, а также получили техническое задание на изготовление робота для обследования состояния тепловых сетей.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала ПАО «Т Плюс»