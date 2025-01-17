Сызрань переходит на новую модель рынка тепловой энергии

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Решением Правительства РФ Сызрань отнесена к ценовой зоне теплоснабжения. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Теперь за качество и надёжность теплоснабжения горожан и промышленных предприятий Сызрани будет отвечать единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Также новая модель рынка тепла, благодаря регулированию цен по методу альтернативной котельной, позволяет планировать долгосрочные инвестиции в обновление системы теплоснабжения.

На данный момент на новую модель в Самарской области перешли Самара, Новокуйбышевск и Тольятти. В результате объём вложений в модернизацию теплосетевых коммуникаций эти городов увеличился и превышает динамику инвестиций в населённых пунктах, не относящихся к ценовым зонам теплоснабжения.