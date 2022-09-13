Свыше 4 км водопроводных и канализационных труб «РКС-Самара» заменили без крупных земляных работ

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Замену водопроводных и канализационных труб «РКС-Самара» ведёт непрерывно. За восемь месяцев этого года специалисты компании переложили больше 4 км коммуникаций бестраншейным методом.

Особенно большую работу проделали сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей: 3598 метров труб они протянули под землёй незаметно для жителей.

Бестраншейный метод внедрили в работу всего три года назад, но он становится всё более технически популярным. Трубы помещаются в заводные котлованы и проталкиваются с помощью специального оборудования. В условиях большого города это значительно сокращает неудобства для жителей и экономит ресурсы предприятия.

Фото: «РКС-Самара»