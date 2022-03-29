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Свыше 4,5 тысячи организаций Самарской области перешли на электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

29 марта 2022 10:36
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Свыше 4,5 тысячи организаций Самарской области перешли на электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

В Самарской области 4590 клиентов – юридических лиц АО «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций в пользу электронного документооборота. Тем самым эти организации и предприятия внесли свой вклад в сохранение природных ресурсов.

Использование ЭДО позволяет дистанционно получать счета за потребленное тепло, счета-фактуры, акты приема-передачи теплоэнергии и прочие документы. Чтобы перейти на электронный документооборот, достаточно быть пользователем системы одного из операторов (СБИС, Диадок).

«Одна из наших приоритетных задач – сделать обслуживание клиентов максимально удобным и простым. Мы предлагаем всем нашим клиентам из числа юридических лиц ускорить процесс обмена документами за счет перехода на электронный документооборот», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Ознакомиться с простой инструкцией по переходу на этот удобный и безопасный сервис, а также узнать его основные преимущества можно на сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/business/service/doc/.

 

Теги: Т ПЛЮС

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