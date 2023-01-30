Свыше 15 тысяч жителей Самарской области перешли на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс»

109

В 2022 году более 15 тысяч жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска перешли на прямые расчеты за тепловую энергию с АО «ЭнергосбыТ Плюс». На сегодняшний день энергокомпания обслуживает в общей сложности около 590 тысяч физических лиц в регионе.

Наибольшее число клиентов с новой формой обслуживания – около 10 тысяч горожан – из Тольятти. В областной столице таких более 4 тысяч. Теперь им доступен целый ряд онлайн-сервисов для простого и оперативного решения вопросов с поставщиком тепла: они могут дистанционно передавать показания приборов учета ГВС, уточнять задолженность за полученное тепло, подписаться на электронную квитанцию, увидеть историю начислений и оплат, получать консультации специалистов.

«Мы предоставляем своим клиентам возможность решать все возникающие вопросы удаленно, из любого места, где есть выход в интернет. Более того, в течение года мы поощряем тех, кто своевременно и в полном объеме оплачивает энергоресурсы – приглашаем их поучаствовать в акциях с ценными призами», – отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Следить за новостями акций АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте.