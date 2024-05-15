СВГК: в деревню Висловка Красноярского района приведён газ 

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Средневолжская газовая компания выполнила обещание, данное жителям деревни Висловка Красноярского района и правительству Самарской области: по состоянию на 15 мая к населенному пункту подведен газ.

Построен межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 4 километра, установлены 2 газорегуляторных пункта и смонтирован внутрипоселковый газопровод низкого давления. Таким образом уже обеспечена техническая возможность подключения 40 домовладений. Первый потребитель готовится к приему газа: завершаются работы по монтажу сетей газопотребления внутри домовладения, устанавливается газовое оборудование.

СВГК ведет работу по проектированию строительства второй очереди сети газораспределения по улицам Висловки и коттеджного поселка «Искра» в составе сельского поселения Светлое поле: 16-ти километров газопроводов с установкой ШГРП. Таким образом будет обеспечена техническая возможность подключения к газораспределительным сетям более 1 000 домовладений жителей деревни Висловка и КП «Искра».

Ведется также подготовка к реализации очередного объекта СВГК, включенного в региональную программу, – «Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газификации сел Киндяково и Ветлянка Красноярского района».

Фото предоставлено пресс-службой СВГК