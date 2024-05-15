Я нашел ошибку
Главные новости:
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
Обеспечена техническая возможность подключения 40 домовладений.
СВГК: в деревню Висловка Красноярского района приведён газ 
Если у вас отмечается повышенное давление, важно своевременно обратиться к врачу для проведения соответствующего обследования и осмотра.
Самарский врач-терапевт рассказала о важности диспансерного наблюдения при артериальной гипертензии
Следует учесть, что помимо нарушенных сроков поверки могут иметь место сбои в работе прибора учета, в результате чего показания не принимаются к расчетам.
Энергетики напоминают компаниям региона о важности проверки работоспособности приборов учета и их поверки
В этом году фестивальная программа оказалась особенно разнообразной — как с географической, так и с содержательной точки зрения.
16 мая в губернии стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
В составе бригады — актриса театра «Грань», студентка СГИК курса Дениса Бокурадзе — Вероника Чугунова.
Фронтовая бригада артистов выступила перед бойцами в зоне СВО
Призёры смогут опубликовать свои сочинения за счёт средств субсидии, предоставленной Правительством Самарской области.
Начался приём заявок на участие в литературном конкурсе «Народная библиотека Самарской губернии»
Приглашённый гость представит самарской публике свою новую книгу под названием «Выжить, чтобы умереть».
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.36
-0.27
EUR 98.67
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Самарским выпускникам-одиннадцатиклассникам вручили сертификаты на получение единовременного пособия
В Самаре открывается выставка фотографий Владимира Привалова «По волнам моей памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

СВГК: в деревню Висловка Красноярского района приведён газ 

15 мая 2024 17:37
175
Обеспечена техническая возможность подключения 40 домовладений.

Средневолжская газовая компания выполнила обещание, данное жителям деревни Висловка Красноярского района и правительству Самарской области: по состоянию на 15 мая к населенному пункту подведен газ.

Построен межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 4 километра, установлены 2 газорегуляторных пункта и смонтирован внутрипоселковый газопровод низкого давления. Таким образом уже обеспечена техническая возможность подключения 40 домовладений. Первый потребитель готовится к приему газа: завершаются работы по монтажу сетей газопотребления внутри домовладения, устанавливается газовое оборудование.

СВГК ведет работу по проектированию строительства второй очереди сети газораспределения по улицам Висловки и коттеджного поселка «Искра» в составе сельского поселения Светлое поле: 16-ти километров газопроводов с установкой ШГРП. Таким образом будет обеспечена техническая возможность подключения к газораспределительным сетям более 1 000 домовладений жителей деревни Висловка и КП «Искра».

Ведется также подготовка к реализации очередного объекта СВГК, включенного в региональную программу, – «Строительство газопроводов высокого и низкого давления для газификации сел Киндяково и Ветлянка Красноярского района». 

 

Фото предоставлено пресс-службой СВГК

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
57
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
201
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
724
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
488
в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
14 мая 2024  17:33
В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
436
Весь список